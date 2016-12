Animal Planet 01:35 bis 03:05 Dokumentation Expedition Nordpol: Ein Rennen gegen die Zeit USA 2015 Merken Eric Larsen und Ryan Waters starten eine extreme Expedition: Mit Ski und Schlitten wollen sie völlig auf sich allein gestellt das Eisfeld des Arktischen Ozeans überqueren! Ihr Ziel ist es, den Nordpol in 48 Tagen zu erreichen. Vor ihnen liegen fast 800 km gefrorenes Meer. Alles was die Männer zum Überleben brauchen, ziehen sie mit Muskelkraft hinter sich her: 145 Kilo Ausrüstung pro Person! Temperaturen weit unter -30 Grad, Schneestürme und Eisbären machen die Expedition zu einem lebensgefährlichen Abenteuer. Aber als die Vorräte knapp werden und selbst die hartgesottenen Extremsportler an ihre Grenzen geraten, hilft ihnen eine Eigenschaft weiter: der eiserne Wille, ihr Ziel zu erreichen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Melting: Last Race to the Pole