Animal Planet 11:10 bis 11:55 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2012 Merken Mäuse fahren auf Getreide ab - und tummeln sich deshalb in texanischen Schnaps-Brennereien, wo das Korn zur Whiskey-Herstellung benötigt wird. Und an solchen Nager-Treffs sind leider auch viele Reptilien zu finden. Deshalb wundert es Riley Sawyers und seinen Partner Daltin Fritz in dieser Episode nicht, als sie ein Hilferuf aus einer nahe gelegenen Destillerie erreicht. Die Schlangen sind dort zur echten Bedrohung geworden, und seit einer der Beschäftigten gebissen wurde, besteht dringender Handlungsbedarf. Riley und Daltin sollen der Plage ein Ende setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic