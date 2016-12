Animal Planet 05:40 bis 06:25 Dokusoap Der Dschungel-Champion USA 2003 Merken Traumberuf zwischen Abenteuer, Wildnis und seltenen Tierarten: Jeff Corwin und Nigel Marven haben es vor gemacht. Jetzt wollen die Wildlife-Experten auch jungen Nachwuchstalenten eine Chance geben, sich vor der Kamera zu beweisen. Zwölf Kandidaten nehmen die Herausforderung an. In einem entlegenen Dschungel-Camp müssen sie zehn Tage lang unter Beweis stellen, dass sie das Zeug zum ANIMAL PLANET-Moderator haben. Denn am Ende winkt ein attraktiver Hauptgewinn: Der Sieger bekommt seine eigene Fernseh-Show. Doch bevor es so weit ist, müssen die Kandidaten ihre körperliche und mentale Stärke unter Beweis stellen. Durch Baumwipfel klettern, giftige Schlangen im Zaum halten und selbst im Angesicht besonders bissiger Zeitgenossen einen kühlen Kopf bewahren: Wer wird Dschungel-Champion und kann den Traumjob ergattern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: King of the Jungle