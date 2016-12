Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Rocker in Deutschland D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Spießer provozieren, Party machen, Motorrad fahren: Das Leben der Rocker in den 60er und 70er Jahren dreht sich um Rebellion gegen die verhasste Elterngeneration und um Abgrenzung. Für die erste Rockergeneration in Deutschland ist der Übergang von Halbstarken zu Rockern fließend und Filme wie "Die wilden Engel" und "Easy Rider" verkörpern das Lebensgefühl von Freiheit abseits jeglicher Konventionen. SPIEGEL Geschichte zeigt die Geschichte der Rocker in Deutschland von 1945 bis heute. Interviews mit Rockern der ersten Stunde und Kennern der Szene vermitteln das Gefühl jener Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rocker in Deutschland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 169 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 114 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.