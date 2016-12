Spiegel Geschichte 14:25 bis 15:10 Dokumentation Die Diener der Royals CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Der Butler gehört zu Großbritannien wie der Big Ben oder der Fünf-Uhr-Tee, und auch die königliche Familie verfügt selbstverständlich über eine Schar der dienstbaren Geister. Die Kammerdiener und Zofen, die Butler und Bodyguards, die Kindermädchen und Privatsekretäre der Royals sind rund um die Uhr im Einsatz. Sie sind zu strengster Geheimhaltung verpflichtet, doch manche geben Vertrauliches gegen Geld an die Presse weiter. In dieser Dokumentation erzählen ehemalige Diener der englischen Royals aus ihrem reichen Geschichtenschatz und über ihren oft langen beruflichen Leidensweg. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Diener der Royals Altersempfehlung: ab 12