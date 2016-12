Sky Krimi 04:55 bis 06:25 Krimi Bella Block D 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Bella Block (Hannelore Hoger) in Berlin mit ihrer Freundin Margit (Maren Kroymann) ein Wochenende genießen. Kaum in der Hauptstadt angekommen, wird sie Zeugin eines tödlichen Vorfalls. War es nur ein tragischer Unfall oder wurde Roland Neumann mit Absicht vor den Bus gestoßen? Etwa von dem alten Mann, der plötzlich flieht? Bella Block nimmt die Verfolgung auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Peter Simonischek (Carlo Lenz) Maren Kroymann (Margit Brettschneider) Otto Mellies (Arthur Vogt) Max Hopp (Thorsten Müller) Margit Bendokat (Irmchen Schwarz) Winnie Böwe (Solveig Gärtner) Originaltitel: Bella Block Regie: Martin Enlen Drehbuch: Katrin Bühlig Kamera: Philipp Timme Musik: Dieter Schleip