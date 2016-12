Sky Krimi 01:35 bis 03:10 Krimi Ein starkes Team: Geschlechterkrieg D 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Frau liegt tot in ihrer Villa in einem Viertel, das seit einigen Wochen Schauplatz einer Einbruchserie ist. Der Fall scheint klar: Die Unternehmensberaterin hat den Einbrecher überrascht, der geriet in Panik: Raubmord. Verena Berthold (Maja Maranow) und Otto Garber (Florian Martens) merken bei ihrer Recherche allerdings schnell, dass viele Menschen aus dem Umfeld des Opfers ein Mordmotiv hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maja Maranow (Verena Berthold) Florian Martens (Otto Garber) Arnfried Lerche (Reddemann) Kai Lentrodt (Ben Kolberg) Tayfun Bademsoy (Yüksel Yüzgüler) Jaecki Schwarz (Sputnik) Robert Seethaler (Dr. Kneissler) Originaltitel: Ein starkes Team Regie: Reinhard Münster Drehbuch: Leo P. Ard Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Marius Lange