Sky Krimi 11:05 bis 11:55 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 127 Der Tod des Gerechten D 2008 Stereo 16:9 Merken Franz Fellner, der Vorsitzende des Vereins für Gerechtigkeit, wurde mit einem stumpfen Gegenstand ermordet und dann in den See geworfen. Schnell finden die beiden Cops Korbinian Hofer und Christian Lind heraus, dass Fellner nicht nur Freunde hatte. Denn in seinem Gerechtigkeitsfanatismus klagte Fellner gegen alle und jeden. Nur haben alle ursprünglich Verdächtigen der Polizei ein Alibi. Durch Zufall stoßen die Ermittler beim aktuellen Fall auf eine Spur, die mit einem ganz anderen Verbrechen zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12