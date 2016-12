MGM 01:40 bis 03:05 Drama Frankenstein USA, D, SK 2004 Nach einer Vorlage von Mary Shelley 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1. Staffel, Folge 1: Wie so viele Wissenschaftler vor ihm ist auch der junge Dr. Frankenstein aus Ingolstadt besessen von dem Gedanken, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Alle Tabus über Bord werfend, erweckt er einen aus Leichenteilen zusammengeschusterten Leib zum Leben, nur um das gar nicht mal so enttäuschende Ergebnis angesichts seines wenig einnehmenden Gebarens schnöde zu verstoßen. Die Kreatur aber kehrt nach Anhäufung diverser Unheile zurück, um Rechenschaft von ihrem Schöpfer zu verlangen. - Teil 1 des Horror-Klassikers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Goss (Die Kreatur) Alec Newman (Victor Frankenstein) Julie Delpy (Caroline Frankenstein) Donald Sutherland (Captain Walton) William Hurt (Professor Waldman) Nicole Lewis (Elizabeth Frankenstein) Monika Hilmerová (Justine) Originaltitel: Frankenstein (1) Regie: Kevin Connor Drehbuch: Mark Kruger Kamera: Alan Caso Musik: Roger Bellon Altersempfehlung: ab 12