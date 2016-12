Pferdedieb Tom Logan (Jack Nicholson) macht mit seiner Gang Beutezüge im großen Stil. Eines Tages knüpft ein mächtiger Rancher einen von Toms Männern auf. Als Tom daraufhin dem Rancher das Leben zur Hölle machen will, engagiert der den Revolverhelden Lee Clayton (Marlon Brando). - Spätwestern mit Topbesetzung von Altmeister Arthur Penn ("Little Big Man"). In Google-Kalender eintragen