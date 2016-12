MGM 13:50 bis 15:20 Western Der Einsame aus dem Westen I 1970 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sledge (James Garner), sein Freund Ward (Dennis Weaver) und eine Gaunerbande rauben gemeinsam eine Ladung Gold. Dann ist es vorbei mit der Einigkeit: Die Gang schnappt sich die Beute und macht sich davon. Sledge und Ward stöbern die Flüchtigen in Mexiko auf und bekämpfen sie bis aufs Blut. - James Garner in einer ungewöhnlichen Rolle als brutaler Gangster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Sledge) Dennis Weaver (Ward) Claude Akins (Hooker) John Marley (Der Alte) Laura Antonelli (Ria) Wayde Preston (Ripley) Ken Clark (Floyd) Originaltitel: A Man Called Sledge Regie: Vic Morrow Drehbuch: Vic Morrow, Frank Kowalsky Kamera: Luigi Kuveiller Musik: Gianni Ferrio Altersempfehlung: ab 16