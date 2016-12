MGM 11:00 bis 12:25 Abenteuerfilm King Tut - Der Fluch des Pharao USA 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor tausenden von Jahren starb König Tutanchamun im Kampf gegen das Höllenwesen Seth. Seitdem sind die vier Teile der magischen Smaragdplatte, mit deren Hilfe der Pharao Seths Macht bannte, spurlos verschwunden. Dem Archäologen Danny Freemont ist es gelungen, drei Teile der Platte zu finden. Das vierte Stück soll im verschollenen Grab des Pharao verborgen sein. Doch nicht nur er sucht nach dem kostbaren Artefakt. Denn wer die vier Stücke der Smaragdplatte wieder zusammenfügt wird die Macht über die ganze Welt erlangen. - Erster Teil der spannenden Ägypten-Story. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Casper Van Dien (Danny Freemont) Leonor Varela (Dr. Azelia Barakat) Jonathan Hyde (Morgan Sinclair) Malcolm McDowell (Nathan Cairns) Simon Callow (George Russell) David Schofield (Harry Axelrod) Steven Waddington (Jason McGreevy) Originaltitel: The Curse of King Tut's Tomb (1) Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: David Titcher Kamera: Chris Manley Musik: Nathan Furst Altersempfehlung: ab 12