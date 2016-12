Heimatkanal 17:20 bis 17:50 Show Ottis Aquarium D 2016 Stereo 16:9 Merken Ottfried Fischers Stammfischrunde steht wieder auf dem Programm des Heimatkanals. Im "Wirtshaus am Hart" im Münchener Norden geht es wieder um satirische und humoristische Analysen unseres Lebens - und natürlich um die beste Schlusspointe. Um diese bemühen sich Kalle Pohl, der quirlige Rheinländer, der einst in Rudi Carrells Wochenshow '7 Tage - 7 Köpfe' zum bundesweiten Publikumsliebling wurde, und Alfred Dorfer aus Österreich. Der 55-jährige Wiener gehört seit dem legendären Filmerfolg 'Indien' zu den bekanntesten Kabarettisten seines Landes und ist für den Heimatkanal geradezu prädestiniert: Immerhin erhielt er 2003 für sein Programm "heim.at" den Deutsche In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Diana Körner Originaltitel: Ottis Aquarium Regie: Pit Weyrich Altersempfehlung: ab 12