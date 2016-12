Sky Comedy 07:05 bis 09:25 Komödie I'll Do Anything USA 1994 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Matt Hobbs (Nick Nolte) Schauspielkarriere ist am Ende: Sein Emmy verstaubt seit zehn Jahren im Regal. Um sich über Wasser zu halten, chauffiert er den egozentrischen Produzenten Bruke Adler (Albert Brooke) durch Hollywood. Als seine Exfrau im Gefängnis landet, muss er sich auch noch um seine verzogene Tochter Jeannie (Whittni Wright) kümmern. Doch der fliegen die Rollenangebote nur so zu. - Leichtfüßiger Mix aus bissiger Hollywoodsatire und warmherziger Familienkomödie von Oscar-Preisträger James L. Brooks ("Zeit der Zärtlichkeit", "Besser geht's nicht"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Nolte (Matt Hobbs) Albert Brooks (Burke Adler) Julie Kavner (Nan Mulhonney) Joely Richardson (Cathy Breslow) Tracey Ullman (Beth Hobbs) Whittni Wright (Jeannie Hobbs) Ian McKellen (John Earl McAlpine) Originaltitel: I'll Do Anything Regie: James L. Brooks Drehbuch: James L. Brooks Kamera: Michael Ballhaus Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6