Heimatkanal 14:00 bis 15:00 Familienserie Weißblaue Geschichten Die Goldene Hochzeit / Der Glückspilz / Der Klangkörper / Das Landarzt D 1984 Stereo Die Goldene Hochzeit Mißstimmung bei der Feier der Goldenen Hochzeit des Ehepaares Dassler. Der Sohn nimmt das Ereignis zum Anlaß, seinem Vater mitzuteilen, daß er einen Käufer für dessen Hof gefunden habe, obwohl der Vater gar nicht verkaufen will. - Der Glückspilz Der Rentner Daglfinger hat eine Reise nach Teneriffa gewonnen. Doch die Furcht vor dem ersten Flug ist so groß, daß er sich entschließt, das Ticket zurückzugeben. - Der Klangkörper Dem langjährigen Mitglied eines Männergesangvereins Albert fällt es immer schwerer, den "richtigen Ton" zu halten. Er beschlielßt, den Gesang nur noch zu mimen, doch der Chorleiter durchschaut ihn. Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Georg Dassler) Maria Singer (Hedwig Dassler) Gerd Anthoff (Dr. Gesser, Dasslers Sohn) Monika Baumgartner (Frau Gesser, Schwiegertochter) Gustl Bayrhammer (Paul Daglfinger) Heide Ackermann (Sigrid Daglfingers Frau) Michael Lerchenberg (Nikolaus, Daglfingers Sohn) Originaltitel: Weißblaue Geschichten