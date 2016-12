Sky 1 02:35 bis 03:30 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod DK, S 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Großalarm an der Öresund-Brücke: Ein führerloses Schiff rammt einen Pfeiler. An Bord entdeckt die Küstenwache fünf angekettete Geiseln, drei schwedische und zwei dänische Jugendliche. Saga Norén von der Polizei Malmö wird auf den Fall angesetzt und braucht bald wieder die Unterstützung ihres dänischen Kollegen Martin Rohde. - Die zweite Staffel der düsteren, brillanten Krimiserie aus Skandinavien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Pettersson) Sara Boberg (Lillian) Rafael Pettersson (John) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Altersempfehlung: ab 12