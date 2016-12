Sky 1 14:40 bis 15:05 Comedyserie Parks and Recreation Die Brüder aus der Schwesternstadt USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Abgeordnete aus Pawnees Partnerstadt Boraqua in Venezuela sind zu Besuch in Indiana. Obwohl Leslie (Amy Poehler) mit ihren Mitarbeitern einen guten Eindruck hinterlassen möchte, läuft alles schief. Die Gäste halten Tom für einen Diener, der die ihm erteilten Aufträge dank eines großzügigen Trinkgelds aber ausführt. Auch von den demokratischen Strukturen in der Stadt halten sie wenig und lassen es Leslie spüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer (credit only)) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Schur Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Alan Yang