Sky 1 05:00 bis 06:00 Actionserie Shooter Miliz USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Swagger (Ryan Phillippe) findet die Kugel, die den ukrainischen Präsidenten tötete, und schleust sich in die Miliz "Tree of Liberty" ein, die diese Munition exklusiv verwendet. Doch Isaac (Omar Epps) spürt ihn dort auf. Julie (Shantel VanSanten) entschließt sich währenddessen zu einem mutigen Auftritt vor der Presse. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel VanSanten (Julie Swagger) Tom Sizemore (Hugh Meachum) Eddie McClintock (Jack Payne) René Ashton (Female Reporter) Originaltitel: Shooter Regie: Adam Davidson Drehbuch: John Hlavin, Stephen Hunter, Dara Resnik Creasey Altersempfehlung: ab 16