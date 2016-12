Sky Atlantic HD 04:10 bis 06:00 Komödie Krieg im Pentagon USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Air-Force-Offizier Colonel James Burton (Cary Elwes) soll einen neuentwickelten Panzer testen. Er entdeckt, dass das Projekt ein einziges Desaster ist. Die Entwicklung des Fahrzeugs dauerte 17 Jahre und verschlang 14 Milliarden Dollar, ohne dass das Pentagon einschritt. Burton ist entschlossen, die Missstände aufzudecken, doch General Partrige (Kelsey Grammer) ist ebenso entschlossen, ihn aufzuhalten.- Bissige, mit einem Emmy ausgezeichnete Satire, die auf wahren Begebenheiten beruht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelsey Grammer (Gen. Partridge) Cary Elwes (Col. Burton) Viola Davis (Fanning) John C. McGinley (Col. Bock) Tom Wright (Major Sayers) Clifton Powell (Sgt. Benjamn Dalton) Richard Schiff (Gen. Robert Laurel Smith) Originaltitel: The Pentagon Wars Regie: Richard Benjamin Drehbuch: Jamie Malanowski, Martyn Burke Kamera: Robert D. Yeoman Musik: Joseph Vitarelli Altersempfehlung: ab 12