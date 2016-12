Am 6. Oktober 1998 wird der homosexuelle Student Matthew Shepard nahe der Kleinstadt Laramie von zwei Männern ausgeraubt und misshandelt. Fünf Tage später erliegt er seinen Verletzungen. Die New Yorker Theatergruppe um Regisseur und Autor Moisés Kaufman rollt den Fall auf und spielt Szenen anhand von Protokollen nach. - Ambitioniertes Dokudrama über den Hass einer Kleinstadt auf Schwule, in dem Hollywood-Stars wie Christina Ricci, Peter Fonda oder Steve Buscemi die Interviews mit den Dorfbewohnern wiedergeben. In Google-Kalender eintragen