Sky Atlantic HD 23:00 bis 00:00 Serien Masters of Sex Night and Day USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) kehren von ihrer Undercover-Mission zu der konkurrierenden Klinik in Topeka zurück. Und beide haben auf ihre Weise mit den Auswirkungen des Trips zu kämpfen. Art und Nancy (Jeremy Strong, Betty Gilpin) müssen unterdessen einige ungelöste Probleme klären, bevor sie einen neuen Anfang wagen können. Libby (Caitlin FitzGerald) unternimmt mit Bram (David Walton) einen folgenreichen Ausflug, der ihre Perspektive völlig ändert. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Scott Allen (Vance) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Nick Clifford (Guy) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Marcus W. Hogan (Sammy Davis Jr.'s Friend) Danny Jacobs (Bob Drag) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Karyn Kusama Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier, Steven Levenson Altersempfehlung: ab 12