Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Serien Masters of Sex Topeka USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) unternehmen eine Exkursion: Als Paar getarnt, wollen sie die Praktiken einer konkurrierenden Sexklinik ausforschen. Ihrer Abwesenheit kommt unterdessen Art, Nancy und Langham (Jeremy Strong, Betty Gilpin, Teddy Sears) gerade recht. Sie nutzen die Zeit, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Nicholas D'Agosto (Ira Gall) Teddy Sears (Thomas Gilpatrick) Aaron Abrams (Randy) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Originaltitel: Masters of Sex Regie: John Madden Drehbuch: Michelle Ashford Altersempfehlung: ab 12

