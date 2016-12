Sky Atlantic HD 10:55 bis 11:55 Serien Die Sopranos Altlasten USA 2006 Dolby 16:9 HDTV Merken Vitos und Jims Beziehung erreicht eine neue Phase: Sie ziehen zusammen. Jim besorgt Vito einen Job als "Mädchen für alles". Doch bald stellt Vito fest, dass das ehrliche Leben nichts für ihn ist. Sein Versuch, ein normales Leben zu führen, endet in einer Katastrophe. Unterdessen fällt das Gericht in New York das Urteil über Jonny Sack. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Junior Soprano) Steven Van Zandt (Silvio Dante) Tony Sirico (Paulie 'Walnuts' Gualtieri) Originaltitel: The Sopranos Regie: Steve Shill Drehbuch: David Chase, Matthew Weiner Altersempfehlung: ab 12