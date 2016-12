Sky Atlantic HD 05:00 bis 06:20 Dokumentation The Out List - Im Namen der Gleichberechtigung USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Was bedeutet es, in den USA aufzuwachsen und zu wissen, nicht dazuzugehören, "out" zu sein? Einfach, weil man schwul ist oder lesbisch, bisexuell oder sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt? - Fotograf und Regisseur Timothy Greenfield-Sanders produzierte den Dokumentarfilm, in dem Prominente aus Film, Politik, Entertainment und Sport erzählen, wie schwer es war, ihren Platz im Leben zu finden. So schildern etwa Cynthia Nixon ("Sex and the City"), Ellen DeGeneres ("Ellen") und der ehemalige Footballprofi Wade Davis ihre Erfahrungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dustin Lance Black, R. Clark Cooper, Wade Davis, Ellen DeGeneres, Twiggy Pucci Garçon, Neil Patrick Harris, Larry Kramer, The Lady Bunny, Janet Mock, Cynthia Nixon, Suze Orman, Christine Quinn, Jake Shears, Wanda Sykes, Lupe Valdez, Wazina Zondon Originaltitel: The Out List Regie: Timothy Greenfield-Sanders