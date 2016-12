RTL Crime 02:20 bis 03:05 Krimiserie Breakout Kings Nahkampftraining USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 3: Der junge Schauspieler Travis hat sich auf den üblen Waffendealer Dixon eingelassen und einige Geschäfte für ihn erledigt. Als Travis merkt, dass die Sache zu heiß wird, versucht er, sich von Dixon zu lösen. Zu seinem Schutz besorgte er eine Waffe und hat sich selbst versehentlich angeschossen. Wegen illegalen Waffenbesitzes wurde er daraufhin zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Dort hat Dixon ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Travis bleibt in seiner Not nichts anderes übrig, als aus dem Gefängnis zu fliehen. Zunächst suchen die Marshals nur nach Travis, doch dann realisieren sie, dass sie durch ihn den international gesuchten Waffenschmuggler Dixon finden könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Jimmi Simpson (Dr. Lloyd Lowery) Malcolm Goodwin (Sean"Shea" Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Brooke Nevin (Julianne Simms) Nicholas D'Agosto (Travis Muncey) Ian Bohen (Pete Gillies) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Clark Johnson Drehbuch: Michael Gilvary Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16