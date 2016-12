RTL Crime 20:15 bis 21:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Trevor Hardy: Die Bestie von Manchester GB 2016 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 2: Mitte der 1970er-Jahre trauert die schockierte Gemeinde von Manchester um drei Mädchen, die auf grausame Art und Weise ermordet wurden. Zu dieser Zeit ahnt niemand, dass Trevor Hardy das gesuchte "Biest von Manchester" ist. Der Serienmörder hat eine zerrüttete Kindheit hinter sich und wird nach einer Kopfverletzung regelmäßig von Wutausbrüchen und Gewaltfantasien heimgesucht, die er schließlich in furchtbare Taten umsetzt. Nach seiner Festnahme verbringt Trevor Hardy 35 Jahre in Haft und verstirbt 2012 an einem Herzinfarkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 355 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 170 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 115 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 85 Min.