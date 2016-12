RTL Crime 14:15 bis 15:00 Krimiserie Breakout Kings Am Ende des Lebens USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 4: Nachdem der wegen Mordes verurteilte Insasse Benny Cruz mithilfe des Autos des Direktors aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, ermordet er einen Kriminellen nach dem anderen. Zunächst stehen Ray und die anderen Ermittler vor einem großen Rätsel, doch als sie erfahren, dass der strenggläubige Cruz Krebs im Endstadium hat, ahnen sie, was hinter seiner Vorgehensweise steckt: Cruz sieht die Ermordung der Schwerverbrecher als gute Taten an, mit denen er seine schlechten auszugleichen versucht, um nach seinem Tod in den Himmel zu kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Brooke Nevin (Julianne Simms) Malcolm Goodwin (Shea Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Jimmi Simpson (Lloyd Lowery) Kevin Alejandro (Benny Cruz) Roberto 'Sanz' Sanchez (Roberto Menchaca) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Bobby Roth Drehbuch: Mick Betancourt, Jennifer Corbett Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16