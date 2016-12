Discovery Channel 01:25 bis 02:55 Dokumentation Yosemite - Tal der Kletterer USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Yosemite Valley in Kalifornien gilt als Wiege der amerikanischen Kletterszene: Hier befinden sich weltbekannte Felsen wie der Half Dome oder El Capitan. Pioniere einer revolutionären Klettergeneration, darunter Warren Harding und Royal Robbins, kamen bereits in den 1950er Jahren in das Tal - eine Zeit der gesellschaftlichen Um- und Aufbrüche! Aber was bewegt Menschen dazu, eine tausend Meter hohe senkrechte Wand zu erklimmen? Ist es die sportliche Herausforderung, die Flucht vor Normen und Zwängen oder die Suche nach einem höheren Sinn? Von legendären Erstbegehungen über die Entwicklung völlig neuer Klettertechniken bis hin zum rebellischen Lifestyle der Hippies: Diese Dokumentation ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 6