Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Entscheidung im Nordatlantik Vereinte Kräfte USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ohne die "Steve Irwin" können die Umwelt-Aktivisten von "Sea Shepherd" gegen das Abschlachten der Wale im Nord-Atlantik wenig ausrichten. Doch das Mutterschiff ihrer Organisation wurde in Schottland beschlagnahmt. Grund dafür ist eine Aktion aus dem Jahr 2010, als Paul Watson mit seinen Helfern rund 800 Blauflossenthunfische im Mittelmeer befreite. Jetzt werden sie von der Vergangenheit eingeholt: Die Fischereifirma hat Watsons Organisation auf Schadensersatz verklagt, und die Kaution für die "Steve Irwin" wurde auf eine Million Euro festgelegt. Wenn es den Tierschützern nicht gelingt, das Geld rechtzeitig zu hinterlegen, besteht für die Wale kaum noch Hoffnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Watson (Himself - Founder Sea Shepherd Conservation Society, Steve I) Alex Cornelissen (Himself - Bob Barker Captain) Zoe Beckett (Herself - Gojira 2nd Mate) Peter Hammarstedt (Himself - Bob Barker 1st Mate) Lockhart Maclean (Himself - Gojira Captain) Simon Ager (Himself - Gojira Deckhand) Fiona McCuaig (Herself - Bob Barker Quartermaster) Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore

