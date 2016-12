Discovery Channel 05:10 bis 05:50 Dokumentation Amerikas Geheimprojekte USA 2012 Stereo 16:9 Merken Versuche mit gefährlichen Killer-Viren, unkalkulierbare Wetterexperimente oder High-Tech-Satellitenzerstörer zur Kriegsführung im All: Streng geheime Projekte der US-Regierung sind ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Doch was ist wirklich dran an den verborgenen Forschungslabors, Top-Secret-Operationen oder Hochsicherheits-Komplexen? Und vor allem: Welche Gefahren gehen davon für die Bevölkerung aus? Diese Dokumentation begleitet Militär-Experten, Journalisten, Techniker und Insider bei ihrer investigativen Suche nach der Wahrheit. Im Visier der Ermittler: die so genannte HAARP-Sendeanlage in Alaska, das Plum Island Animal Disease Center bei New York sowie ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Most Secret: Structures