Ramon Berndroth war nach seinem ersten Spiel als Bundesligatrainer "sehr zufrieden" mit seiner Mannschaft. "Ich war zufrieden mit der Offensive, mit der Defensive und mit dem Wir-Gefühl", ergänzte der 64-jährige Neuling. Trotzdem verloren die "Lilien" auch das sechste Spiel in Folge, diesmal unglücklich mit 0:1 in Freiburg. Dennoch konnte Berndroth zu Recht zufrieden sein, denn sein Team spielte stark und zeigte, "dass es noch eine interessante Saison werden kann". Die Münchner dagegen eroberten dank des 5:0 gegen Wolfsburg die Tabellenführung zurück und wollen in Person von Thomas Müller "als Tabellenerster an den Christbaum gehen".