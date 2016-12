Sky Sport 2 11:45 bis 12:45 Motorsport Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup Rennen in Spa-Francorchamps 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erst zwei Stunden nachdem in Hockenheim die Zielflagge geschwenkt wurde, fiel die Entscheidung. Dem Italiener Matteo Cairoli (Fach Auto Tech) wurde der Sieg zugesprochen, nachdem Porsche-Junior Sven Müller (Lechner MSG Racing Team) aufgrund eines regelwidrigen Manövers eine Zeitstrafe erhalten hatte. Das neue Endergebnis lautete also Cairoli vor Müller. Dritter wurde der Schweizer Jeffrey Schmidt (Lechner Racing Middle East). "Natürlich möchte man lieber direkt auf der Strecke gewinnen, aber manchmal ist es eben so, dass es erst später eine Entscheidung gibt. Ich freue mich über meinen nachträglichen Sieg und die wichtigen Meisterschaftspunkte", erläuterte Cairoli. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie