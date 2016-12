Sky Sport 2 08:45 bis 09:45 Motorsport Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup Rennen in Silverstone 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Es war nicht einfach, wir hatten nasse und halbtrockene Bedingungen auf der Strecke. Egal, ich freue mich riesig", strahlte Sven Müller nach seinem Triumph in Spielberg. Dank seines ersten Saisonerfolgs machte der 24-Jährige mit 43 Punkten einen Sprung auf Platz zwei der Gesamtwertung. Neuer Leader ist nach Rang zwei der Franzose Mathieu Jaminet mit 48 Zählern. Der bis dato mit zwei Siegen in zwei Rennen dominierende Matteo Cairoli landete zwar auf vier, flog aber wegen Untergewichts seines Porsches aus der Wertung. Mit 40 Punkten bleibt der Italiener aber weiter im Titelrennen. Alle neun Rennen des Porsche Supercups sehen Sie vom ersten Event in Spanien (15. Mai) bis zum Finale in den USA (23. Ok. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie