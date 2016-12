Graf Dracula (Christopher Lee) treibt sein Unwesen in Budapest. Die beiden Engländerinnen Mina (Maria Rohm) und Lucy (Soledad Miranda) geraten in den Bann des Vampirs. Als er Lucy zu einer Untoten macht, greift Vampirjäger Professor Van Helsing (Herbert Lom) ein. - Kulthorror von Trash-Ikone Jess Franco. In Google-Kalender eintragen