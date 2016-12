Junior 14:25 bis 14:50 Trickserie Bibi und Tina Folge: 36 Das rätselhafte Mädchen D 2010 Stereo 16:9 Merken Bibi, Tina und Alex haben einen Job als Pferdepfleger bei der in Falkenstein gastierenden Pferdeshow Caballo bekommen. Als sie nach der Arbeit zurück zum Martinshof reiten, finden sie ein Mädchen, das vom Pferd gestürzt ist. Es scheint nicht verletzt zu sein, doch es kann sich offenbar an nichts mehr erinnern. Es weiß weder, wie es heißt, noch woher es kommt. Bibi und Tina bemühen sich, dem Mädchen zu helfen - zunächst vergebens. Doch dann schöpfen sie Verdacht, dass das Mädchen ihnen etwas verschweigt und sie kommen ihrem Geheimnis auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Gerhard Hahn Altersempfehlung: ab 6