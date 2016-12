History 23:10 bis 00:00 Dokumentation Oak Island - Fluch und Legende Querverbindungen CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Marty und sein Sohn Alex treffen sich in Südfrankreich mit der Autorin Kathleen McGowan, die sie nach Montsegur führt. Dort sollen im 13. Jahrhundert Angehörige einer verfolgten christlichen Sekte den Tempelrittern ihre Schätze, darunter auch die Bundeslade und den Heiligen Gral, überlassen haben. Kathleen glaubt, dass diese später auf Oak Island vergraben wurden. Außerdem zeigt sie ihnen in Rennes-le-Chateau eine Statue in der Kirche, die einen entscheidenden Hinweis für die Schatzsuche geben könnte. Unterdessen werden auf Oak Island Tests durchgeführt, um mögliche Fallen auszuschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Curse of Oak Island Altersempfehlung: ab 12