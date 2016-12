History 08:25 bis 09:20 Dokumentation Terra X Mordakte Museum Mordakte Museum D 2011 Stereo 16:9 Merken Angeblich haben sich im 19. Jahrhundert Wissenschaftler in Namibia, dem damaligen Deutsch-Südwest-Afrika, und in Australien auf dubiosen Wegen Schädel und Skelette für ihre Studien der Entwicklungsgeschichte des Menschen beschafft. Namhafte Persönlichkeiten sollen in diese kriminellen Machenschaften verwickelt und Museen aus aller Welt betroffen sein. Nun haben Aborigines und Vertreter afrikanischer Stämme begonnen, in deutschen und anderen europäischen Museen nach den verschwundenen Überresten ihrer Ahnen zu suchen und ihre Herausgabe zu fordern, um sie in heimischer Erde zu bestatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12