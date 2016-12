Classica 22:15 bis 00:15 Oper Janácek, Die Sache Makropulos A 2011 Stereo 16:9 Merken Von den Salzburger Festspielen: "Die Sache Makropulos" von Leos Janácek (1854-1928). Musikalische Leitung: Esa-Pekka Salonen - Inszenierung: Christoph Marthaler. In den Hauptpartien Angela Denoke (Emilia Marty), Raymond Very (Albert Gregor), Peter Hoare (Vitek), Jurgita Adamonyte (Krista), Johan Reuter (Jaroslav Prus). Ein Geheimnis umgibt die gefeierte Sängerin Emilia Marty: Sie heißt in Wahrheit Elina Makropulos und ist über 300 Jahre alt. Ihr Vater hatte mit einem Experiment die lange Lebensdauer bewirkt. Doch nun müssen Leben, Schönheit und Jugend der Sängerin wieder verlängert werden... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Angela Denoke (Emilia Marty) Raymond Very (Albert Gregor) Peter Hoare (Vitek) Jurgita Adamonyte (Krista) Johan Reuter (Jaroslav Prus) Originaltitel: Die Sache Makropulos Musik: Leos Janacek

