13th Street 23:40 bis 00:30 Krimiserie Law & Order Mörder aus Mitleid USA 1997 Stereo 16:9 Der Mord an einem zwölfjährigen querschnittsgelähmten Jungen stellt Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) vor ein Rätsel. Nachdem man einen Verdächtigen gefasst hat, finden Ross (Carey Lowell) und McCoy (Sam Waterston) Beweismittel, die die Frage aufwerfen, ob der Mord ein Akt der Gnade war oder nur wegen des Nervenkitzels verübt wurde. Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Markerson (Lt. Anita Van Buren) Steven Hill (Adam Schiff) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (Jamie Ross) John Procaccino (Joe Sutter) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: David Shore, I. C. Rapoport Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post