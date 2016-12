13th Street 05:00 bis 05:55 Krimiserie Law & Order Paris Die Rache des Richters F 2008 Stereo 16:9 Merken Der Untersuchungsrichter Patrick Servan (Bernard Nissile) überlebt sowohl ein Briefbombenattentat als auch einen Autounfall, der auf manipulierte Bremsen zurückzuführen ist. Staatsanwältin Fontana (Laure Killing) übergibt den Fall an Mélanie (Audrey Looten) und Revel (Vincent Perez). Zu seiner Überraschung erkennt Letzterer in Servans Lebensgefährtin seine alte Studienfreundin Alexandra (Noémie Kocher) wieder. Zunächst vermutet das Ermittler-Duo den Häftling Bertin hinter den Anschlägen. Doch ehe sie ihn befragen können, erschießt Servan ihn - angeblich aus Notwehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Bernard Nissille (Juge Patrick Servan) Noémie Kocher (Maître Alexandra Servan) Jean-Baptiste Puech (Eric Tassard) César Méric (Maître Beyrie) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Gérard Marx Drehbuch: Cédric Salmon Kamera: Michel Mandero Musik: Sophia Morizet