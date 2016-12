National Geographic Wildlife 20:15 bis 20:35 Dokumentation Afrikas wilde Schätze Zakouma B 2014 2016-12-19 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Nationalpark Zakouma im Südosten des Tschad vereint die gesamte Magie Afrikas auf einer knapp 3.000 Quadratkilometer großen Fläche. Beinahe sechs Monate im Jahr fällt in diesem einzigartigen Schutzgebiet nicht ein Tropfen Wasser. Trotzdem gibt es hier, am Rande der Sahara, eine eindrucksvolle Artenvielfalt. Neben Elefantenherden, Löwenrudeln, Giraffen und Flusspferden leben im Park Zakouma vor allem zahllose farbenprächtige Vögel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Africa

