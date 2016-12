National Geographic Wildlife 14:30 bis 15:20 Dokumentation Die Löwen der Busanga-Sümpfe USA 2010 2016-12-18 04:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Busanga-Sümpfe in Sambia stellt das hier lebende Löwenrudel Tag für Tag vor riskante Herausforderungen: Zwar gibt es hier selbst in der Trockenzeit einen Überfluss an Wasser - dafür aber müssen sich die Raubkatzen vor Nilpferden und Krokodilen in Acht nehmen, und auch die Jagd ist in dem sumpfigen Gelände alles andere als einfach. Doch die größte Krise steht dem Tieren erst noch bevor: Als der Anführer des Rudels von Wilderern getötet wird, müssen die drei übriggebliebenen Löwinnen lernen, sich und ihre Jungtiere ohne die Unterstützung eines starken Männchens zu verteidigen. Und die lassen nicht lange auf sich warten: Zwei junge Männchen wollen das Rudel übernehmen - doch dabei würden sie erst alle Jungtiere töten, die ja noch von ihrem Vorgänger gezeugt wurden. Die Löwinnen kämpfen mit allen Mitteln, um ihren Nachwuchs vor diesem Schicksal zu bewahren. Aber können sie den Kampf mit den Eindringlingen unter den widrigen Bedingungen in den Busanga-Sümpfen überhaupt gewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Lions