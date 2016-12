Spiegel TV Wissen 02:10 bis 03:05 Dokumentation The Homestretch - Obdachlose Schüler in Amerika USA 2014 Merken Kasey, Anthony und Roque sind kluge, ehrgeizige Teenager, leben in Chicago und sind obdachlos. Wie viele andere Jugendliche kämpfen auch sie um bessere Noten und um einen Schulabschluss. Doch wenn ihre Mitschüler nach der Schule nach Hause gehen, müssen sich die Drei auf die Suche nach einem warmen, sicheren Schlafplatz machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie