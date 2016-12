Syfy 23:45 bis 00:30 Actionserie Z Nation Mein kleiner grüner Zombie? USA 2015 Stereo 16:9 Merken Murphy (Keith Allan) und Cassandra (Pisay Pao) haben auf der Suche nach noch mehr Z-Weed ein Labor in Minnesota gefunden. Dort versucht eine Gruppe Überlebender, in Gewächshäusern "Batch 47" herzustellen, ein pflanzliches Mittel gegen den Zombie-Virus. Allerdings hat sich in den Labors ein Zombie-Hybrid, halb Pflanze, halb Zombie, breitgemacht. Mit seinen telepathischen Fähigkeiten gelingt es Murphy immerhin, ein Muster von "Batch 47" zu empfangen. Erste Tests mit einem enthaupteten Zombie sind vielversprechend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellita Smith (Warren) DJ Qualls (Citizen Z) Keith Allan (Murphy) Anastasia Baranova (Addy) Russell Hodgkinson (Doc) Pisay Pao (Cassandra) Nat Zang (10K) Originaltitel: Z Nation Regie: Alexander Yellen Drehbuch: Michael Cassutt, Daniel Schaefer, Lynelle White Altersempfehlung: ab 18