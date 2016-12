Syfy 23:20 bis 23:45 Magazin Syfy eXperience Cosplay D 2016 Stereo 16:9 Merken Syfy bringt die Trends von morgen schon jetzt in die Wohnzimmer von heute. Die Syfy eXperience ist eine Eigenproduktion des marktführenden Senders. Es handelt sich um ein neues TV-Magazin, das dem Zuschauer das Eintauchen in die Entertainment-Technologie der Zukunft, E-Sports, Games und die neuesten Syfy-Programmhighlights ermöglicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Dominicus Originaltitel: Syfy eXperience Altersempfehlung: ab 12

