Syfy 17:10 bis 17:55 SciFi-Serie Dark Matter Episode Drei USA 2015 Stereo 16:9 Als das Raumschiff auf mysteriöse Weise vom eigentlichen Kurs abkommt, vermutet die Crew einen Sabotageakt. Die Paranoia unter den Besatzungsmitgliedern wird dadurch noch gesteigert. Um die Bordsysteme wieder anzuschalten, bedarf es eines riskanten Außeneinsatzes. In der Zwischenzeit macht Crewmitglied Fünf (Jodelle Ferland) eine schockierende Entdeckung. Schauspieler: Marc Bendavid (One) Melissa O'Neil (Two) Anthony Lemke (Three) Alex Mallari Jr. (Four) Jodelle Ferland (Five) Roger R. Cross (Six) Zoie Palmer (The Android) Originaltitel: Dark Matter Regie: Paolo Barzman Drehbuch: Martin Gero Musik: Benjamin Pinkerton