Syfy 05:15 bis 06:45 Horrorfilm Yeti USA 2013 Stereo 16:9

20 Jahre nach dem Verschwinden seines Vaters, macht sich der Soldat Brian Tanner (Chuck Campbell) auf nach Glacier Peak, Washington. Er möchte herausfinden, was der Gruppe Skifahrern widerfahren ist. Dort angekommen stürzt er von einer Klippe und wird von den Resten einer Lawine verschüttet. Als Nina (Lauren O'Neil) vom Verschwinden ihres Bruders erfährt, engagiert sie ein Team aus Ski- und Snowboarding-Spezialisten, um ihn aus der Schneehölle zu retten. Ihnen bleiben weniger als 24 Stunden Zeit. Als sie das Geheimnis der Legende des Glacier Peaks enthüllen, geraten sie alle in Lebensgefahr!

Schauspieler: Chuck Campbell (Brian) Adrian Paul (Mark Foster) Lauren O'Neil (Nina) Nicholas Boulton (Rick McCabe) Elizabeth Croft (Stacey) Sean Teale (Erlander) Sam Cassidy (Jon) Originaltitel: Deadly Descent Regie: Marko Mäkilaakso Drehbuch: Nathan Atkins Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Christopher Holden