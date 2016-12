Silverline 16:50 bis 18:25 Drama 96 Minuten USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Eine Nacht in Atlanta. In einem dahinrasenden Auto sind vier Kids - kein harmloser Ausflug einer Gruppe von Freunden... Lena liegt mit einer Schusswunde im Kopf blutend auf dem Rücksitz, in den Armen ihrer eingeschüchterten Freundin Carley. Auf dem Vordersitz Kevin mit einer Waffe und außer Kontrolle, am Steuer dessen Freund Dre, der die Situation zu retten versucht. Die Nacht wird für alle vier zu einem Horrortrip, der sich für immer in ihr Gedächtnis einbrennen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brittany Snow (Carley) Christian Serratos (Lena) David Oyelowo (Duane) Elena Varela (ER Doctor) Evan Ross (Dre) Markice Moore (Keith) Sylvia Jefferies (Kevin's Mom) Originaltitel: 96 Minutes Regie: Aimee Lagos Drehbuch: Aimee Lagos Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 16