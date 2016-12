Silverline 14:40 bis 16:50 Actionfilm Subwave RUS 2013 Dmitry Safonov 20 40 60 80 100 Merken Das U-Bahn System in Moskau steht durch die Überbelastung am Rand eines Kollapses. Als ein U-Bahn Schacht unter dem Fluss einstürzt, werden sämtliche Tunnel unter Wasser gesetzt. Für die eingeschlossenen Passagiere beginnt ein atemberaubender Kampf ums Überleben. Unbarmherzig breiten sich die Wassermassen aus und die ganze Stadt droht durch die überschwemmten Schächte einzustürzen. Das Militär greift ein und das beschließt drastische Maßnahmen, die eine fürchterliche Kettenreaktion hervorrufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sergey Puskepalis (Garin) Anatoliy Belyy (Konstantinov) Svetlana Khodchenkova (Irina) Aleksey Bardukov (Denis) Originaltitel: Metro Regie: Anton Megerdichev Drehbuch: Viktoriya Yevseyeva, Denis Kuryshev Musik: Yuriy Poteenko Altersempfehlung: ab 12