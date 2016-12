National Geographic People 14:15 bis 15:00 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Faule Eier USA 2014 2017-01-03 20:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Was hierzulande durch Feld und Flur kreucht und fleucht, zählt anderswo zu den exotischen Tierarten: Igel beispielsweise gibt es in den USA nicht in freier Wildbahn - und so bekommt auch Dr. K in ihrer Tierarztpraxis keineswegs täglich einen der Stachelhäuter zu sehen. Zu ihren weiteren tierischen Patienten zählen diesmal unter anderem eine Kornnatter und eine Spornschildkröte, bei der Dr. K "Geburtshilfe" leisten muss - denn ein Ei, das das Reptil ablegen will, steckt fest. Eile tut Not, denn der als "Legenot" bekannte Zustand kann schnell zum Tod des Tiers führen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER